70 nowych fotoradarów z KPO. Pierwsze już przełączono w tryb rejestracji wykroczeń

Kierowcy dostali niespodziankę od GITD. Właśnie ruszył montaż 70 nowych fotoradarów TraffiStar SR390 kupionych za pieniądze z KPO. Takich kamer w Polsce nie stosowano jeszcze na masową skalę. Koszt instalacji jednego takiego przyrządu to blisko 240 000 zł, czyli łącznie ok. 1 680 000 zł.

– To urządzenia, które dają gwarancję ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń, popełnionych przez kierujących pojazdami – powiedział dziennik.pl Wojciech Król z GITD. – Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne – wyjaśnił.

Pierwsze fotoradary TraffiStar SR390 z puli 70 urządzeń już przełączono w tryb rejestracji wykroczeń. Pomiary prędkości ruszyły na Śląsku - w Tarnowskich Górach i Raciborzu:

Tarnowskie Góry, ul. Józefa Korola – dozwolona prędkość 50 km/h (DK 11),

Racibórz, ul. Kozielska – dozwolona prędkość 50 km/h (DK 45)

Nowy fotoradar śledzi samochody na 4 pasach jednocześnie. 98 proc. skuteczności

Fotoradar TraffiStar SR390, którego 70 sztuk pojawi się przy polskich drogach, przypomina budkę dla ptaków. To dzieło inżynierów niemieckiej firmy Jenoptik. CANARD do niedawna użytkowało dwa takie urządzenia. Jedno pracuje w Bytomiu przy ul. Warszawskiej. Drugi sprzęt na Al. Jerozolimskich 239 w Warszawie został dwa razy zniszczony, ale od uruchomienia 14 listopada 2024 do końca stycznia 2025 zdążył ujawnić ponad 12 500 naruszeń dozwolonej prędkości 50 km/h.

TraffiStar zamontowany stacjonarnie potrafi śledzić prędkość pojazdów na 4 pasach ruchu. Dzięki systemowi ANPR odczytuje tablice rejestracyjne. Przy czym producent deklaruje minimum 98-procentową czytelność twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych - w nocy i za dnia. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Nowe fotoradary mają też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu.

Nowe fotoradary wyglądają zupełnie inaczej

Lekka konstrukcja – jeden taki fotoradar waży tylko 7,5 kg – sprawia, że do montażu nie potrzeba specjalnych, ciężkich konstrukcji, żółtych słupów do ochronnej zabudowy czy bramownic. Wystarczy dostępna infrastruktura, czyli np. wysięgniki sygnalizacji świetlnej zawieszone nad jezdnią lub niepozorny szary słup (jak w przypadku montażu na Al. Jerozolimskich). Takie ułatwienia przekładają się na szybkość instalacji i usprawniają późniejsze serwisowanie.

Jednak to co jest zaletą w oczach GITD, może przyczynić się do kłopotów kierowców. Czarna przednia część nowego fotoradaru w połączeniu z niewielkimi gabarytami i montaż tego urządzenia na szarym słupie sprawiają, że TraffiStar SR390 wtapia się w otoczenie i nie jest tak dobrze widoczny z daleka jak dotychczas stosowane kilkumetrowe żółte "totemy". Nowe fotoradary łatwo przeoczyć i to mimo znaku D-51 informującego o kontroli prędkości.

Mandat nie tylko za prędkość

Fotoradar TraffiStar SR390 w wersji mobilnej może także zastąpić tradycyjne wideorejestratory z nieoznakowanych radiowozów. Nie wymaga ingerencji w układy samochodu i co ciekawsze nie wymaga zrównania prędkości ze sprawcą szaleńczej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku policyjnego pomiaru). Poza tym może pracować na statywie rozstawionym przy drodze.

Wśród funkcjonalności jest też rejestrowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideodetekcji, a więc bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

70 nowych fotoradarów - lista miejsc na drogach krajowych z podziałem na województwa

Najwięcej nowych fotoradarów pojawi się w województwie wielkopolskim (11), dolnośląskim (10), mazowieckim (8) i warmińsko-mazurskim (7). Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do lipca 2026 roku. Oto spis miejsc:

Dolnośląskie:

Krępice (DK 94)

Zgorzelec (30)

Świdnica (35)

Łagów (30)

Mazurowice (94)

Gniewomirowice (94)

Mirosławice (35)

Strzelce (35)

Gać (94)

Wojcieszyce (3)

Kujawsko-pomorskie:

Czarnowo (DK 80)

Tywola (15)

Mokre (55)

Lubelskie:

Liśnik Duży (DK 74)

Annopol (74)

Lubuskie:

Bolemin (DK 22)

Słubice (31)

Nowogród Bobrzański (27)

Łódzkie

Strzelce (DK 60)

Żurawieniec (60)

Małopolskie

Olkusz (DK 94)

Bilsko (75)

Ładna (94)

Mazowieckie

Grabina (DK 60)

Słupno (62)

Sierpc (10)

Goślice (60)

Błonie (92)

Mościbrody (63/61)

Zegrze (61)

Rębowo (50)

Opolskie

Grobniki (DK 38)

Sieroniowice (88)

Podkarpackie

Potok (DK 28)

Głogów Małopolski (9a)

Cmolas (9)

Woliczka (94)

Podlaskie

Drohiczyn (DK 62)

Pomorskie

Chrząstowo (DK 22)

Węgorzynko (21)

Zajączkowo Tczewskie (91)

Jaromierz (22)

Śląskie (oba fotoradary już rejestrują wykroczenia)

Tarnowskie Góry (DK 11)

Racibórz (45)

Świętokrzyskie

Sandomierz (DK 77/79)

Osiek (79)

Warmińsko-mazurskie

Narty (DK 58)

Szczytno (57)

Szczytno (53)

Minty (57)

Bartoszyce (51)

Iława (16)

Dobre Miasto (51)

Wielkopolskie

Budzyń (DK 11)

Chodzież (11)

Rumianek (92)

Czekuszewo (92)

Kochłowy (11)

Paprotnia (92)

Cytrynowo (15)

Kuklinów (36)

Skulsk (25)

Golina (15)

Krotoszyn (15)

Zachodniopomorskie