- Dlaczego policja jest coraz surowsza?
- Dlaczego odśnieżanie jest obowiązkowe?
- Na co zwrócić szczególną uwagę?
- Tabela kar: Ile kosztuje „lenistwo”?
- O czym jeszcze warto pamiętać?
- FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Zima w Polsce potrafi zaskoczyć nie tylko drogowców, ale i kierowców. Chociaż nowoczesne systemy wspomagania jazdy ułatwiają poruszanie się w trudnych warunkach, nic nie zastąpi fizycznego usunięcia śniegu i lodu z nadwozia. Ignorowanie tego obowiązku to nie tylko kwestia mandatu, ale przede wszystkim odpowiedzialności za zdrowie innych uczestników ruchu.
Dlaczego policja jest coraz surowsza?
W ostatnich latach taryfikatory zostały zaostrzone, co bezpośrednio przekłada się na wysokość kar. Policja zwraca uwagę na fakt, że nieodśnieżone auto to "pocisk" na drodze.
Bryły lodu spadające z dachu ciężarówek czy aut osobowych mogą rozbić szybę jadącego z tyłu pojazdu, doprowadzając do tragicznych w skutkach wypadków. Z kolei "wizjer czołgisty" (czyli odśnieżony jedynie mały fragment przedniej szyby) drastycznie zawęża pole widzenia, co uniemożliwia dostrzeżenie pieszego wchodzącego na pasy.
Dlaczego odśnieżanie jest obowiązkowe?
Prawo o ruchu drogowym jasno określa, że pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w taki sposób, aby:
- Nie zagrażał bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.
- Zapewniał dostateczne pole widzenia kierowcy.
- Nie zasłaniał świateł oraz tablic rejestracyjnych.
Na co zwrócić szczególną uwagę?
1. Dach i maska
Dach musi być uprzątnięty do czysta. Luźny śnieg podczas jazdy będzie sypać się na auta za Tobą, ograniczając im widoczność. Z kolei śnieg na masce pod wpływem pędu powietrza uderzy w Twoją przednią szybę.
- Uwaga na lód: Jeśli na dachu zalega zmarznięta skorupa, nie wyjeżdżaj na drogę. Jej oderwanie się przy prędkości 70-80 km/h może zabić kogoś w aucie jadącym za Tobą.
2. Szyby i lusterka
Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd musi zapewniać dostateczne pole widzenia. Oznacza to, że musisz oczyścić:
- Szybę przednią (całą, nie tylko obszar pracy wycieraczek).
- Szyby boczne przednie (kluczowe przy włączaniu się do ruchu).
- Lusterka wsteczne.
- Szybę tylną.
3. Tablice rejestracyjne i czujniki
Zaklejone śniegiem tablice to ryzyko mandatu w wysokości 500 zł. Ale to nie wszystko. W nowoczesnych autach śnieg blokuje również:
- Radary i czujniki parkowania: Może to powodować błędne działanie systemów antykolizyjnych.
- Kamery cofania: Co znacząco utrudnia manewrowanie na ciasnych parkingach.
4. Oświetlenie
Reflektory muszą emitować światło o określonej barwie i intensywności. Warstwa błota pośniegowego na kloszach sprawia, że jesteś widoczny z odległości o połowę mniejszej niż normalnie. Pamiętaj też o oczyszczeniu świateł pozycyjnych i kierunkowskazów.
Tabela kar: Ile kosztuje „lenistwo”?
|Wykroczenie
|Szacunkowy mandat
|Punkty karne
|Nienależyte utrzymanie pojazdu (śnieg i lód na aucie)
|od 500 zł do 3000 zł
|do 12 pkt
|Zakryte tablice rejestracyjne
|500 zł
|8 pkt
|Zasłonięte światła i urządzenia sygnalizacyjne
|300 zł
|8 pkt
|Odśnieżanie przy włączonym silniku (postój w terenie zabudowanym)
|100 zł
|0 pkt
O czym jeszcze warto pamiętać?
Częstym błędem jest odśnieżanie auta przy włączonym silniku. Choć chcemy, by wnętrze się nagrzało, według przepisów jest to „używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem”. Jeśli będziesz robić to na osiedlu, ryzykujesz mandat w wysokości 100 zł.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę dostać mandat za śnieg na dachu, jeśli szyby mam czyste?
Tak. Śnieg na dachu stanowi zagrożenie dla innych kierowców. Policja ma prawo zatrzymać Cię i ukarać mandatem (zazwyczaj ok. 500 zł), uznając, że pojazd nie jest właściwie przygotowany do jazdy.
Czy odśnieżanie na włączonym silniku jest zawsze nielegalne?
W terenie zabudowanym – tak. Zgodnie z przepisami, postój powyżej 1 minuty z włączonym silnikiem jest zabroniony. Choć policjanci rzadko karzą za to na prywatnych posesjach, na parkingach publicznych lub pod blokami możesz otrzymać mandat 100 zł.
Co zrobić, gdy lód przymarzł do szyb i nie schodzi?
Użyj odmrażacza w sprayu. Jest bezpieczniejszy dla szyb niż siłowe skrobanie, które może porysować szkło. Nigdy nie polewaj szyb gorącą wodą – nagła różnica temperatur może spowodować ich pęknięcie.
Czy za nieodśnieżone auto można stracić prawo jazdy?
Bezpośrednio nie, ale za kumulację wykroczeń (np. śnieg na dachu + zakryte tablice + zakryte światła) możesz otrzymać jednorazowo nawet 28 punktów karnych, co dla większości kierowców oznacza przekroczenie limitu i utratę uprawnień.
Czy pasażer odpowiada za nieodśnieżone auto?
Nie, odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu i jego przygotowanie do drogi spoczywa wyłącznie na kierowcy.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję