Zima w Polsce potrafi zaskoczyć nie tylko drogowców, ale i kierowców. Chociaż nowoczesne systemy wspomagania jazdy ułatwiają poruszanie się w trudnych warunkach, nic nie zastąpi fizycznego usunięcia śniegu i lodu z nadwozia. Ignorowanie tego obowiązku to nie tylko kwestia mandatu, ale przede wszystkim odpowiedzialności za zdrowie innych uczestników ruchu.

Dlaczego policja jest coraz surowsza?

W ostatnich latach taryfikatory zostały zaostrzone, co bezpośrednio przekłada się na wysokość kar. Policja zwraca uwagę na fakt, że nieodśnieżone auto to "pocisk" na drodze.

Bryły lodu spadające z dachu ciężarówek czy aut osobowych mogą rozbić szybę jadącego z tyłu pojazdu, doprowadzając do tragicznych w skutkach wypadków. Z kolei "wizjer czołgisty" (czyli odśnieżony jedynie mały fragment przedniej szyby) drastycznie zawęża pole widzenia, co uniemożliwia dostrzeżenie pieszego wchodzącego na pasy.

Dlaczego odśnieżanie jest obowiązkowe?

Prawo o ruchu drogowym jasno określa, że pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w taki sposób, aby:

Nie zagrażał bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Zapewniał dostateczne pole widzenia kierowcy.

kierowcy. Nie zasłaniał świateł oraz tablic rejestracyjnych.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

1. Dach i maska

Dach musi być uprzątnięty do czysta. Luźny śnieg podczas jazdy będzie sypać się na auta za Tobą, ograniczając im widoczność. Z kolei śnieg na masce pod wpływem pędu powietrza uderzy w Twoją przednią szybę.

Uwaga na lód: Jeśli na dachu zalega zmarznięta skorupa, nie wyjeżdżaj na drogę. Jej oderwanie się przy prędkości 70-80 km/h może zabić kogoś w aucie jadącym za Tobą.

2. Szyby i lusterka

Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd musi zapewniać dostateczne pole widzenia. Oznacza to, że musisz oczyścić:

Szybę przednią (całą, nie tylko obszar pracy wycieraczek).

Szyby boczne przednie (kluczowe przy włączaniu się do ruchu).

Lusterka wsteczne.

Szybę tylną.

3. Tablice rejestracyjne i czujniki

Zaklejone śniegiem tablice to ryzyko mandatu w wysokości 500 zł. Ale to nie wszystko. W nowoczesnych autach śnieg blokuje również:

Radary i czujniki parkowania: Może to powodować błędne działanie systemów antykolizyjnych.

Kamery cofania: Co znacząco utrudnia manewrowanie na ciasnych parkingach.

4. Oświetlenie

Reflektory muszą emitować światło o określonej barwie i intensywności. Warstwa błota pośniegowego na kloszach sprawia, że jesteś widoczny z odległości o połowę mniejszej niż normalnie. Pamiętaj też o oczyszczeniu świateł pozycyjnych i kierunkowskazów.

Tabela kar: Ile kosztuje „lenistwo”?

Wykroczenie Szacunkowy mandat Punkty karne Nienależyte utrzymanie pojazdu (śnieg i lód na aucie) od 500 zł do 3000 zł do 12 pkt Zakryte tablice rejestracyjne 500 zł 8 pkt Zasłonięte światła i urządzenia sygnalizacyjne 300 zł 8 pkt Odśnieżanie przy włączonym silniku (postój w terenie zabudowanym) 100 zł 0 pkt

O czym jeszcze warto pamiętać?

Częstym błędem jest odśnieżanie auta przy włączonym silniku. Choć chcemy, by wnętrze się nagrzało, według przepisów jest to „używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem”. Jeśli będziesz robić to na osiedlu, ryzykujesz mandat w wysokości 100 zł.

